Psychisch gestörter Randalierer zertrümmert Wohnung mit Baseballschläger

Neu Wulmstorf - Ein offensichtlich psychisch gestörter Mieter hat in der Nacht zum Mittwoch die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße in Angst und Schrecken versetzt und einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Der Mann habe, so hieß es vor Ort, seine Wohnung zertrümmert. Seine Freundin flüchtete. Auch Nachbarn brachten sich in Sicherheit. "Er wolle möglichst viele Nachbarn mit ins Grab nehmen, hat er immer wieder gerufen",so ein Zeuge. Außerdem soll der Mann damit gedroht haben "alle in die Luft zu sprengen".

Der Mann wurde überwältigt. Schusswaffen oder Sprengstoff wurden nicht gefunden. Die Polizei stellten einen Baseballschläger sicher. Der Mann wurde einem Psychiater vorgeführt. Es soll nicht erstmals ausgerastet sein. zv