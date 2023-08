Brennender Lastwagen auf der Autobahn A7 sorgt für Verkehrschaos in Harburg

Heimfeld - Stau auf der A7 und der A 261. Völlig überlastete Ausweichstrecke. Ganz Harburg versank am Donnerstagmorgen im Verkehrschaos. Schuld war der Brand eines Lastzuges am Mittwochabend und die damit verbundene Sperrung der A7 in Fahrtrichtung Hamburg.

Nach den Löscharbeiten hatten die Bergungsarbeiten bis zum Morgen gedauert. Anschließend musste die Autobahnmeisterei die dort dreispurige Fahrbahn reinigen. Der Berufsverkehr wurde voll getroffen. Gegen 8 Uhr hieß es: Nach den Reinigungsarbeiten sollen zwei Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Behinderungen wird es weiter geben. Der Standstreifen, aber auch der rechte Fahrstreifen sind durch die Hitze in arge Mitleidenschaft gezogen worden und müssen repariert werden.

Der Lastzug, beladen mit Schrottballen, hatte gegen 20 Uhr während der Fahrt angefangen zu brennen. Der Fahrer reagierte richtig. Er lenkte das Fahrzeug auf den Standstreifen und brachte sich in Sicherheit. Dass das Feuer auf den Auflieger übergriff, in dem 24 Tonnen gepresste Restmüllballen geladen waren, konnte er nicht verhindern.

Als die ersten Löschfahrzeuge eintrafen, schlugen schon Flammen aus dem Auflieger in den Nachthimmel. Das Feuer erfasste etwa die Hälfte der Ladung. Die Feuerwehr setzte Schaum für die Löscharbeiten ein. Dann rückte auch das Technische Hilfswerk (THW) an. Mit Baggern wurde der Auflieger entladen, damit Brandnester in den einzelnen Ballen abgelöscht werden konnte. Um 6:33 Uhr übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei und rückte ab. Bis dahin waren rund 70 Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr der Wachen Süderelbe und Wilhelmsburg sowie der Wehren Hausbruch, Francop, die Bergungswehr Warwisch sowie der Wehr Eißendorf zur Versorgung im Einsatz gewesen.

Am Morgen im Berufsverkehr wichen viele Autofahrer auf Ausweichstrecken aus. Die Haupteinfallstraßen Richtung Harburg waren dadurch überlastet. Am Ehestorfer Heuweg musste die Ampelschaltung geändert werden, damit der Verkehr in die Cuxhavener Straße abfließen konnte. Dadurch gab es aber Stau aus Richtung Neugraben in Richtung Harburg. Auch Wilhelmsburg war betroffen. Vor allem Lastwagen wichen auf die A1 aus, um dann über Strecken wie die Kornweide in Richtung Hafen zu kommen.

Was den Brand an dem Lastwagen auslöste, muss jetzt die Polizei ermitteln. Es wird ein technischer Defekt vermutet. zv