Mann stirbt nach Schlägerei in Wohnunterkunft: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Wilhelmsburg - Ein 23-jähriger Mann steht im Verdacht, am Freitagabend bei Streitigkeiten einen Mann geschlagen und so schwer verletzt zu haben, dass dieser in der Nacht verstarb. Der Tatverdächtige wurde vor Ort vorläufig festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Mordkommission (LKA 41) soll es am Freitagabend gegen 23.07 Uhr in einer Wohnunterkunft in der Industriestraße in Wilhelmsburg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein. Als ein 39-jähriger Mann (lettischer Staatsangehöriger) versuchte, den Streit zu schlichten, soll auch er von dem Tatverdächtigen geschlagen worden sein.

Infolgedessen stürzte der Mann, schlug mit dem Kopf auf den Boden auf und verlor zeitweise das Bewusstsein. Weitere Bewohner sollen dem Mann zur Hilfe gekommen sein und begleiteten diesen in sein Zimmer. Am nächsten Tag stellten die Zimmernachbarn des 39-jährigen Mannes dessen Tod fest und alarmierten die Einsatzkräfte der Polizei.

Nach Sichtung der vorhandenen Überwachungskameras konnte ein 23-jähriger Lette als Tatverdächtiger ermittelt werden.

Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis Hamburg zugeführt. Es erging antragsgemäß ein Haftbefehl wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Die Ermittlungen des LKA 41 dauern an. cb