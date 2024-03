Wieder viele Einbrüche und Fahrzeugaufbrüche im Landkreis Harburg

Landkreis - Über das Wochenende kam es im Landkreis Harburg erneut zu zahlreichen Einbrüchen und Autoaufbrüchen. Am Föhrenstieg in Jestburg stiegen Einbrecher über die Terrassentür in ein Haus ein. Sie durchsuchten das gesamte Gebäude. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

In der Moorstraße in Brackel überraschten Anwohner zwei Einbrecher, die auf der Rückseite eines Wohnhauses ein Fenster aufgehebelt hatten. Die beiden Männer flüchteten vermutlich ohne Beute.

Über die Terrassentür gelangten am Pütjerweg in Buchholz Einbrecher in ein Einfamilienhaus, das von ihnen durchsucht wurde. Als sie mit ihrer Beute aus dem Haus kamen, stießen sie auf Nachbarn. Die sahen, wie die Täter in einem dunklen Auto mit polnischen Kennzeichen flüchteten.

In Handeloh brachen Einbrecher an der Straße Am Büsenbach erst einen Schuppen auf einem Grundstück auf. Dort fanden sie einen Zweitschlüssel für das Haus auf dem Grundstück. Damit konnten sie bequem eindringen. Die schlafenden Bewohnerin wurde jedoch wach. Daraufhin flüchteten die Täter.

Über eine Mülltonne wollten in Neu Wulmstorf Einbrecher in ein Haus am Binsenweg einsteigen. Sie hatten bereits ein Fenster beschädigt, als sie von der Tat abließen und flüchteten.

In Buchholz am Elsterkamp, in Emmelndorf am Helmsweg und in Drage im Drennhäuser Weg machten sie Autoknacker an Fahrzeugen zu schaffen. in allen Fällen waren Kleintransporter Ziel der Täter, die es offenbar auf Werkzeug abgesehen hatten.

In Neu Wulmstorf schraubten Unbekannte im Stieglitzweg die Kennzeichen mit der Nummer HH-SN 5666 von einem geparkten VW Golf. Sie entkamen it ihrer Beute. dl