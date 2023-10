Mannshohe Tim und Struppi-Rakete aus der Hoppenstedtstraße geklaut

Eißendorf - Zwei Jahre stand die weiß-rote Mondrakete, die viele aus den Tim und Struppi-Comix kennen, vor dem Fahrradladen an der Hoppenstedstraße. Jetzt ist die mannshohe Rakete weg. sie wurde offenbar gestohlen.

"Die aufwändig von Niklas Bostelmann gebaute Rakete diente nicht nur als Beitrag und Bereicherung des Stadtbildes von Eißendorf in Harburg, sondern inspirierte auch unsere Tätigkeiten vor Ort, wo wir an Fahrrädern, Robotern und mit 3D-Druckern arbeiten", so Sandro Rabbiosi von dem Fahrradladen.

Es dürfte ein "Liebhaber" gewesen sein, der die Rakete klaute. Die Rakete, die 1953 als Experimentalrakete "XFLR-6" erstmals im sechzehnte Tim und Struppi Band des belgischen Zeichners Hergé auftauchte, ist kult. Metalldiebe scheiden aus. Die Rakete ist aus Glasfaser.

Jetzt wurde von dem Betreiber des Fahrradladens ein Finderlohn über 500 Euro ausgesetzt. Man sei jedoch vor allem daran interessiert, dass sich der Dieb melde und entschuldige. zv