Rauchpilz über Neuland: Reetdachhaus wird ein Raub der Flammen

Neuland- Feuer an der Fünfhausener Straße. Am Dienstagmorgen geriet dort ein Reetdachhaus in Brand. Das Gebäude wurde völlig zerstört.

Das Feuer war gegen 9:30 Uhr gemeldet worden. Der Brand soll im Bereich der Küche ausgebrochen sein und dann schnell auf das ganze Gebäude und das Reetdach übergegriffen haben. Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Haus bereits lichterloh.

Die Einsatzzentrale gab 2. Alarm. Neben zwei Zügen der Berufsfeuerwehr waren auch Kräfte der Wehren Sinstorf und Moorburg, insgesamt rund 60 Feuerwehrleute, vor Ort. Auch das Technische Hilfswerk (THW) wurde angefordert, um das offenbar einsturzgefährdete Gebäude mit einem Radlader einzureißen, um Brandnester löschen zu können.

Menschen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Bewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Jetzt sollen Brandermittler der Kripo die genaue Brandursache klären.

Erst Anfang September war das Elternhaus von von FDP-Politiker Carl Cevin Key Coste (Artikel hier) abgebrannt. auch in dem Fall hatte es sich um ein historisches Gebäude gehandelt. zv