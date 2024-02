Offenbar illegale Daddelautomaten in "Jugend Treff" entdeckt

Harburg - Es wirkt schon etwas gediegen. Angeblich ist es dem Namen nach ein Jugendclub, doch der Zutritt, darauf weist ein Schild am Eingang hin, ist nur für Volljährige. Dazu gibt es Aschenbecher und wohl auch Hochprozentiges. Für das Bezirksamt ein guter Grund mit Unterstützung der Polizei beim Jugend Treff e.V. vorbei zu schauen, der etwas "versteckt" am Schloßmühlendamm Ecke Harburger Ring seinen Sitz hat. Ein Volltreffer. "Wir haben vier Spielautomaten, die offenbar für illegales Glücksspiel genutzt wurden und ein Wettterminal sichergestellt", so ein Beamter. Das "Geschäft" lief offenbar gut. Auch 5.500 Euro Bargeld wurden bei der Überprüfung beschlagnahmt.

An der Winsener Straße wurden bei einer zweiten Kontrolle im "International Treff" sechs Spielgeräte gefunden, die offenbar für illegales Glücksspiel eingesetzt wurden. Dort konnten lediglich 100 Euro Bargeld sichergestellt werden. Beide Etablissements firmierten als eingetragene Vereine. zv