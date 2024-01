Menschlicher Schädel bei Welle: Polizei hat neue Erkenntnisse

Welle - Der Fund eines menschlichen Schädels, der an einem Waldweg drapiert war, hatte Ende Dezember die Polizei auf den Plan gerufen. Handelt es sich um das Opfer einer Straftat?

Jetzt kommt aus Ermittlerkreisen Entwarnung. Eine eigentlich angesetzte Suche der Polizei in dem Waldstück wurde sogar abgesagt. Denn der Schädel ist präpariert. Konkret: Knochen und Zähne sind verklebt.

Damit ist weitgehend die These vom Tisch, dass es sich um dem Kopf eines Verbrechensopfers oder eines in der Nähe wie auch immer verstorbenen Menschen handelt. "Die Art der Präparation könnte dafür sprechen, dass es sich um ein Teil eines Lehrskeletts oder ein Schaustück gehandelt haben könnte, das an dieser Stelle öffentlichkeitswirksam entsorgt wurde", so Jan Krüger von der Polizeiinspektion Harburg.

Wo der Schädel herkommt, wie alt er eigentlich ist und wer ihn dort abgelegt hat, ist weiter nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. zv