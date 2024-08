Featured

Messerattacke auf Stiefvater in Eißendorf: 19-Jähriger kam vor Haftrichter

Eißendorf - Mit einem Messer ist ein 19-Jähriger an der Weusthoffstraße auf seinen Stiefvater (45) losgegangen. Der Mann wurde am Hals verletzt. Polizisten nahmen den 19-Jährigen fest.

Die Tat hatte sich bereits am Mittwochnachmittag in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ereignet. Der 45-Jährige war mit seiner Lebensgefährtin und dem gemeinsamen Kind gerade zurück in die Wohnung gekommen. Dort wurde der 45-Jährige, so die bisherigen Erkenntnisse der Ermittler, völlig unvermittelt und ohne ersichtlichen Grund in der Küche mit einem Messer angegriffen. Der Mann konnte, obwohl er durch die Waffe eine stark blutende Verletzung erlitten hatte, weitere Angriffe abwehren und seinen Stiefsohn überwältigen.

Nach seiner Versorgung durch Rettungskräfte konnte der 45-Jährige selbst zum Rettungswagen gehen. Der brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Polizisten nahmen den 19-Jährigen fest. Die Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Die Tat wird, obwohl der 45-Jährige nicht lebensgefährlich verletzt wurde, als versuchtes Tötungsdelikt gewertet. Der junge Mann sollte am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der wird entscheiden, ob gegen den ihn ein Haftbefehl erlassen wird oder ob er per Unterbringungsbeschluss in die geschlossene Psychiatrie kommt. Der 19-Jährige soll psychisch krank sein. zv