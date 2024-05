Featured

Mit Bunsenbrenner auf Balkon: Dach von Mehrfamilienhaus stand in Flammen

Vahrendorf - Feuer an der Ehestorfer Straße. Dort geriet am Mittwochmorgen ein Mehrfamilienhaus in brand. Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot an. Über stunden dauerte der Löscheinsatz.

Die Bewohner des betroffenen Hauses, in dem fünf Wohnungen sind, brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Allerdings musste eine Frau behandelt werden. Sie hatte einen Schock erlitten.

Als Brandursache machte die Polizei Arbeiten auf einem Balkon aus. Dort hatte ein 47-Jähriger mit einem Bunsenbrenner hantiert. Flammen schlugen um sich. Erst branmnte es am Dachüberstand. Dann liefen die Flammen ins Dach. Alle Löschversuche des Mannes und seiner Begleiterin blieben erfolglos.

Am Haus entstand hoher Sachschaden durch das Feuer und das Löschwasser. Die Wohnungen sind durchnässt. 14 Bewohner konnten zunächst nicht zurück in ihre Wohnungen. Das Dach ist teilweise abgedeckt. Der Schaden wird von der Polizei mit mindesten einer Viertel Million Euro beziffert. Gegen den 47-Jährigen ist ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet worden. zv