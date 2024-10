Featured

Mordkommission ermittelt nach Schüssen in der Straße Hanhoopsfeld

Wilstorf - Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Mittoch in der Straße Hanhoopsfeld einen 32-Jährigen offenbar abgepasst und mehrfach auf ihn geschossen. Das Opfer ging hinter seinem Auto in Deckung und blieb unverletzt. Der Hintergrund der Tat ist unklar. Das Opfer machte vage Angaben.

Gegen 0:40 Uhr war der 32-Jährige mit seinem Wagen in der Straße vorgefahren. "Er sah noch eine Person auf dem rechten Gehweg, die mit einer Schusswaffe auf ihn zielte", so Polizeisprecher Patrick Schlüse. Geduckt schaffte der 32-Jährige aus seinem Auto zu entkommen. Mehrere Kugeln, die der Täter auf ihn abfeuerten, gingen daneben. Dafür wurde das Fahrzeug des 32-Jährigen getroffen.

Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Schützen ein, der durch Häuser hindurch in Richtung Winsener Straße flüchtete. Dafür wurden mehr als ein Dutzend Peterwagenbesatzungen und auch der Polizeihubschrauber eingesetzt. Dennoch blieb die Fahndung erfolglos.

Die Mordkommission hat den Fall übernommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können. Sie möchten sich unter Telefon 4286-56789 beim Landeskriminalamt melden. zv