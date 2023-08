Motorroller gegen Laster: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A7

Waltershof - Bei einem Verkehrsunfall auf der A7 ist am Freitagmorgen der Fahrer eines dreirädrigen Motorrollers ums Leben gekommen. Die Autobahn musste für die Unfallaufnahme über zweieinhalb Stunden in Richtung Norden gesperrt werden. In Harburg kam es auf den Ausweichrouten zu erheblichen Verkehrsproblemen. So war die Bremer Straße völlig überlastet.

Der Unfall hatte sich gegen 6:15 Uhr ereignet. Möglicherweise beim "Durchschlängeln" durch Fahrzeuge war der Fahrer einer Piaggio MP3 mit einem langsam rollenden Laster kollidiert. Bei dem Fahrzeug handelt um einen Motorroller , der vorn zwei Räder hat.

Der Motorrollerfahrer stürzte. Dabei zog er sich schwerste Verletzungen. Reanimationsversuche bleiben erfolglos. Noch am Unfallort wurde der Tod des Mannes festgestellt.

Der Unfalldienst der Polizei ermittelt. Zu Unfallaufnahme setzte die Polizei auch eine Drohne ein. Außerdem werden noch Zeugen gesucht. Sie möchten sich unter Telefon 4286-56789 bei der Polizei melden. zv