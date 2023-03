Nach Apothekeneinbruch: Zwei Männer in der Harburger Fußgängerzone festgenommen

Harburg - Einbruch in der City-Apotheke in der Fußgängerzone. Über einen Wachdienst bekam die Polizei in der Nacht zum Donnerstag Kenntnis von der Tat.

Als die Beamten eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Beamte nahmen einen Mann in einem Fahrstuhl, der zum über der Apotheke liegenden Parkdeck führt, fest. Der zweite Mann wurde auf dem Parkdeck gestellt und festgenommen.

Bei den Männern handelt es sich um zwei 20 und 25 Jahre alte Marokkaner. Beide kamen vor den Haftrichter, weil sie keinen Wohnsitz in Deutschland haben.

An der Apotheke waren schwere Schäden entstanden. Die Täter hatten die gläserne Eingangstür aufgebrochen und sich dann an den Kassen zu schaffen gemacht. Außerdem rissen sie mehrere Kabel aus Geräten.

Die Apotheke war zunächst geschlossen weil Kriminaltechniker noch Spuren sichern mussten. zv