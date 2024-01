Nach Uhrenfund an der A7: Diebesgut konnte zugeordnet werden

Thieshope – Das Rätsel um den Uhrenfund an der A7 ist gelöst: Wie berichtet wurden am Montag, 22. Januar, an der A7, in Fahrtrichtung Hannover, insgesamt elf Armbanduhren aufgefunden. Die Uhren lagen im Grünstreifen zwischen den Anschlussstellen Thieshope und Garlstorf.

Es handelte sich um Uhren der Marken Storm, Bering, Fossil, DKNY, Jette Joop und Esprit, die dort wohl schon eine Weile lagen.

Jetzt konnten die Uhren von der Polizei zugeordnet werden. Nach dem Zeugenaufruf meldete sich am 28. Januar eine Zeugin bei der Autobahnpolizei in Winsen. Sie erkannte die aufgefundenen Uhren wieder. Demnach waren sie Anfang Januar bei einem Einbruchdiebstahl im Raum Hollenstedt entwendet worden. cb