13 Einbrüche innerhalb nur weniger Tage im Landkreis Harburg

Landkreis - Gleich elf Einbrüche in Wohnhäuser und zwei Einbrüche in Gewerbeobjekte verzeichnete die Polizei in den vergangenen Tagen im Landkreis Harburg. Am Tannenweg in Neu Eckel gab es gleich drei Einbrüche. Am nahen Buchenweg und in der Waldstraße gab es weitere Einbrüche. Im Tannenweg überraschten die Bewohner die Täter, die daraufhin flüchteten. Eine Fahndung durch zahlreiche Einsatzkräfte, eine Drohne und den Polizeihubschrauber blieb erfolglos. Bei den Taten erbeuteten die Täter Schmuck und Geld.

In der Straße Wilde Heide in Horst versuchten Einbrecher über die Terrassentür in ein Haus einzudringen. Die Tat scheiterte. Die Täter flüchteten ohne Beute.

In Sprötze hebelten Einbrecher am Schwarzen Weg ein Kellerfenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Die Täter durchsuchten alle Räume. Am Katharina-von-Bora-Weg in Buchholz versuchten Einbrecher erfolglos an einem Haus ein Fenster aufzuhebeln. Im Buchfinkenweg und an der Straße Am Kattenberge konnten dagegen Einbrecher in Häuser eindringen. Hier wurde in einem Fall ein Fenster, im anderen Falle die Terrassentür aufgehebelt.

In Kakenstorf hebelten Einbrecher an der Straße Im Winterbusch das Fenster zu einem Haus auf. Sie durchsuchten die Räume und erbeuteten Bargeld.

Einbrüche gab es auch in Läden und Gewerbeobjekte. In Meckelfeld traf es den Rewe-Markt. Dort erbeuteten die Täter Zigaretten. Außerdem versuchten sie den Tresor der angeschlossenen Bäckerei zu knacken. außerdem wurde an der Glüsinger Straße in eine Lagerhalle eingebrochen. zv