Neue Blockade: Klimakleber sollen länger in Gewahrsam bleiben

Hafen - "Klimakleber" haben am Dienstag erneut eine wichtige Straße blockiert. Gegen 8:30 Uhr setzten sich mehrere Täter am Übergang der Straße Am Saalehafen zum Veddeler Damm auf die Fahrbahn. Von den acht an der Aktion beteiligten Männer und Frauen klebten sich sechs auf dem Asphalt fest. Einige benutzten erneut ein Quarzsandgemisch, das nicht zu lösen ist.

Die Polizei rückte mit schwerem Gerät an und flexte die Blockierer aus dem Asphalt. Gegen 11:20 Uhr konnte der Verkehr wieder ungehindert rollen.

Alle Teilnehmer der Aktion, darunter ein Rollstuhlfahrer, wurde in Gewahrsam genommen. In allen Fällen soll jetzt beantragt werden, dass die Blockierer mehrere Tage in Gewahrsam bleiben. zv