Neue Chefin beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz

Buchholz - Polizeioberrätin Julia Köhn ist neue Chefin beim Zentralen Kriminaldienst, der aus sieben Fachdienststellen besteht. Die 45-Jährige löst Polizeioberrat Hendrik Schultz, der einen neuen Posten in der Polizeidirektion Lüneburg hat.

Köhn, die im Landkreis Harburg geboren wurde, begann ihr Karriere im gehobenen Dienst bei der Polizei in Winsen. Nach verschiedenen Verwendungen im Zentralen Kriminaldienst und bei der Polizeidirektion Lüneburg begann sie im Jahr 2018 ihr Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei und übernahm 2020 zunächst die Funktion der Leiterin Einsatz bei der Polizeiinspektion Stade. Zuletzt hatte sie in Stade den Zentralen Kriminaldienst geleitet. zv