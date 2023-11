Razzia gegen Waffenhandel: Durchsuchungen auch in Harburg und im Landkreis

Wilstorf - Bei einer Razzia gegen zwei offensichtliche Waffenhändler ist auch eine Wohnung an der Anzengruberstraße durchsucht worden. Die Ermittlungen richten sich gegen zwei 25 und 37 Jahre alte Türken, die nach Erkenntnissen der Ermittler Schreckschusswaffen zu scharfen Schusswaffen umarbeiteten und verkauften. Auf die beiden Männer war die Polizei durch einen Mann (27) gekommen, der von dem Duo so eine Waffe bekommen hatte.

Am Mittwochmorgen schlug die Polizei zu. Insgesamt wurden 14 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Neben der Anzengruberstraße durchsuchte die Polizei auch ein Schließfach bei einem Geldinstitut in der Harburger Innenstadt. Zudem wurden eine Wohnungen in Meckelfeld, sowie Gaststätten in Buchholz und Wilhelmsburg durchsucht. Dabei stellte die Polizei Beweismittel sicher.

Die beiden Männer, denen der Waffenhandel vorgeworfen wird, wurde zunächst festgenommen, später aber mangels Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt. zv