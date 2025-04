Featured

Osterfeuer im Landkreis Harburg: Hier gab es Einsätze für die Polizei

Landkreis Harburg – Traditionell brannten im Landkreis Harburg zu Ostern wieder zahlreiche Osterfeuer. Und wie jedes Jahr gab es auch wieder Polizei-Einsätze.

Am Sonnabendmorgen gegen 3.30 Uhr wurde das Osterfeuer in Ramelsloh vorzeitig durch bislang unbekannte Täter entzündet. Die Feuerwehr konnte den Brand wieder löschen. Mit Hilfe der Feuerwehr Klecken wurde über den Tag das Osterfeuer neu aufgebaut, so dass es traditionell am Samstagabend angezündet werden konnte.

Am Samstagabend gegen 22 Uhr wurde durch eine aufmerksame Autofahrerin ein in Schlangenlinien geführtes Auto in Tostedt gemeldet. Bei der 51-jährigen Fahrerin wurde ein Alkoholwert von 2,12 Promille festgestellt. Sie kam vom Osterfeuer in Buxtehude und geriet auf der Fahrt nach Tostedt mehrfach in den Gegenverkehr. Zum Glück wurde bei der Fahrt niemand verletzt.

Gegen die Fahrzeugführerin aus Buxtehude wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt sowie ihr Führerschein sichergestellt.

Für einen 37-jährigen Tostedter endete das Osterfeuer in Dohren in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag im Krankenhaus Buchholz, nachdem er durch einen bislang unbekannten männlichen Besucher gegen den Kopf geschlagen wurde. Das alkoholisierte Opfer ist durch den Schlag mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen und war kurzzeitig nicht ansprechbar.

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zu dem männlichen Täter, der aus der Masse agiert haben soll. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Tostedt unter der Telefonnummer 04182-404270 zu melden.

Alle anderen Osterfeuer verliefen laut Polizei ohne besondere Vorkommnisse.