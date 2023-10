Pfefferspray-Alarm an der Oberschule Meckelfeld: Vier Schüler im Krankenhaus

Meckelfeld – Vier Schüler sind am heutigen Dienstag an der Oberschule in Meckelfeld verletzt worden, nachdem mit Pfefferspray im Schulflur gesprüht wurde. Sie kamen ins Krankenhaus.

Gegen 12.10 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei an die Oberschule im Appenstedter Weg gerufen. Während einer Pause hat ein bis dahin Unbekannter auf einem Schulflur vermutlich Pfefferspray versprüht. Etwa 15 Schüler zweier angrenzender Klassen sind durch den betroffenen Flur gelaufen und klagten plötzlich über Atemwegsreizungen.

Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungswagen vor Ort, um die betroffenen Schüler zu untersuchen und gegebenenfalls zu behandeln.

Der Einsatz wurde gegen 14.25 Uhr beendet. Insgesamt mussten vier Schüler zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht werden. Alle anderen konnten das Schulgelände verlassen oder wurden an ihre zwischenzeitlich eingetroffenen Erziehungsberechtigten übergeben.

Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort ergab sich ein erster Tatverdacht gegen eine Schülerin. Die Ermittlungen dazu dauern an. cb