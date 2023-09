Porsche-Diebe stehlen Sportwagen aus Garage in Tötensen

Tötensen - Offenbar gezielt haben Diebe in Tötensen einen Einbruch verübt, um dann einen Porsche zu stehlen. Die Täter waren in der Nacht zum Sonnabend in das Haus eingedrungen. Sie kamen über den Garten und bohrten gekonnt die Terrassentür auf.

Dann, so die Polizei, seien der oder die Täter auf direkten Weg in die Garage gegangen, wo der Sportwagen stand. Mit dem Porsche flüchteten sie in unbekannte Richtung. Auf welche Art und Weise sie in das Auto herein kamen und wie die Diebe den Wagen starten konnten, teilte die Polizei nicht mit.

Sportwagen vom Typ Porsche sind bei professionellen Autodieben begehrt und werden oft sogar auf Bestellung gestohlen. Im April war Fernsehkoch Steffen Henssler Opfer von Porsche-Dieben geworden. In Bendestorf war sein blauer Porsche GT2 von einem Grundstück gestohlen worden. Der Wert des Wagens wurde mit rund 400.000 Euro taxiert.

Im September vergangenen Jahres wurde in Maschen ein Porsche 911 Carrera Cabrio entwendet. Eine Pedalkralle verhinderte die Tat nicht.

Die Polizei hatte in der Vergangenheit mehrfach Tätergruppen ermitteln können. Dabei wurden auch immer wieder Schlüsselrohlinge sichergestellt, die die Bande für Diebstähle nutzten. zv