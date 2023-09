Rönneburg: Sechs Verletzte bei Massenschlägerei in Unterkunft

Rönneburg - Beamte aus rund einem Dutzend Peterwagen waren am späten Samstagabend auf dem Gelände der Flüchtlingsunterkunft an der Straße Rotbergfeld im Einsatz. Laut Anrufer waren Angehörige zweier größerer Familien aneinander geraten. Zunächst, so die Schilderung, habe man sich angebrüllt. Dann seinen Stöcke und Gürtel als Schlagwaffen eingesetzt worden.

Auslöser der Auseinandersetzung soll ein Streit unter Kindern gewesen sein. Polizisten trennten die Kontrahenten. Auch Rettungswagen der Feuerwehr waren im Einsatz. Deren Besatzungen sie kümmerten sich um sechs Verletzte kümmerten, von denen drei ins Krankenhaus gebracht wurden.

Bei der Überprüfung von Personalien stellten die Beamten fest, dass sich zwei Männer offenbar illegal in Deutschland aufhalten. Sie wurden festgenommen.

Erst Anfang August hatte es in der Unterkunft eine Massenschlägerei gegeben. Damals wollte ein Libanese die Herausgabe eines Kleinkindes erzwingen. zv