Rönneburg: Schlägertrupp will die Herausgabe von Kleinkind erzwingen

Rönneburg - Mit einem Schlägertrupp, darunter sein Bruder und Vater, ist ein 23 Jahre alter Libanese in der Nacht zum Dienstag in der Wohnunterkunft am Rotbergfeld aufgetaucht. Er wollte mit Gewalt die Herausgabe eines Kleinkindes erzwingen, dass seine Ex-Frau mit ihm hat. Die 22-Jährige hatte den Mann verlassen und war zurück zu ihren Eltern gezogen.

Der 23-Jährige war etwa 20 Minuten vor Mitternacht in der Flüchtlingsunterkunft aufgetaucht. Im Schlepp hatte er rund ein Dutzend Unterstützer. Im Bereich der Unterkunft kam es schnell zu einer Auseinandersetzung mit der Mutter des gemeinsamen Kindes sowie ihren Eltern. Die beiden Frauen wurde geschlagen. Der Vater (59) erlitt einen Messerstich in den Bauch, der später im Krankenhaus behandelt werden musste. Lebensgefahr bestand für den Mann laut Polizei aber nicht.

Als die alarmierte Polizei anrückte, flüchtete der Schlägertrupp. Das Kleinkind hatten sie nicht mitnehmen können. Eine Fahndung nach den Männern blieb Erfolglos. Kurz darauf überprüften Einsatzkräfte eine Wohnung in der Vogteistraße, in der der 23-Jährige gemeldet ist. Sie war leer. Nach dem Mann und den weiteren Beteiligten wird gefahndet. zv