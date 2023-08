Sturmböen ließen Bäume umknicken: Feuerwehren in seevetal im Einsatz

Seevetal - Zu gleich mehreren Sturmeinsätzen mussten die Feuerwehren am Montagabend im Bereich Seevetal ausrücken. In der Hanstedter Straße in Holtorfsloh beseitigten Einsatzkräfte einen Baum, der auf die Straße gestürzt war.

Auf der A7 rückte die Feuerwehr an, weil ein neben der Autobahn abgeknickter Baum über die Leitplanke bis in den rechten Fahrstreifen ragte. In beiden Fällen beseitigten die Einsatzkräfte die Bäume mit Hilfe von Kettensägen. zv