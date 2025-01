Featured

Randale in Unterkunft für Geflüchtete: Bewohner kommt in die Psychiatrie

Hanstedt – Ein 34-jähriger Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in Hanstedt ist am Dienstag nach Sachbeschädigung und tätlichem Angriff auf Polizisten in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden.

Gegen 13.30 Uhr war die Polizei zunächst auf den Parkplatz einer Unterkunft für Geflüchtete gerufen worden. Ein 34-jähriger Bewohner hatte mehrfach gegen das Auto einer Mitarbeiterin getreten und diesen dadurch beschädigt. Anschließend war der Mann zu Fuß in den Ort gelaufen.

Beamte konnten den Mann wenig später im Rahmen der Fahndung antreffen. Bei dem Versuch, ihn zu kontrollieren, rannte der Mann unvermittelt auf einen 43-jährigen Beamten zu und stieß ihn zu Boden. Hierdurch fügte er dem Beamten mehrere Prellungen und Schürfwunden zu.

Die Polizisten konnten den 34-Jährigen überwältigen und ihm Handschellen anlegen. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen und einem Arzt vorgestellt. Anschließend wurde er in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.