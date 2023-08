Rauch in der Mensa: Feuerwehreinsatz an der Technischen Universität

Harburg - Feuerwehreinsatz an der Technischen Universität. Gegen Mittag meldeten am Montag Anrufer Rauch in der Mensa. Die Feuerwehr rückte an.

Einsatzkräfte entdeckten einen Schwelbrand im Isoliermaterial der Hauswand. Um löschen zu können, musste die Metallfassade entfernt und teilweise mit einer Flex aufgeschnitten werden. Auch eine Drehleiter war im Einsatz.

Der Brand war schnell unter Kontrolle. Nach rund 70 Minuten war der Einsatz beendet. Vermutlich war das Feuer durch einen Brenner ausgelöst worden, der für die Vernichtung von Unkraut eingesetzt worden war. zv