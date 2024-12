Featured

Razzia: 34-Jähriger hatte Goldbarren im Wert von 32.000 Euro in der Tasche

Harburg - Mit diesem Fund hatten die Beamten nun gar nicht gerechnet. Bei einer Razzia gegen illegales Glücksspiel unter anderem am Krummholzberg entdeckten Polizisten bei einem Syrer (34) vier Goldbarren mit einem Gewicht von je 100 Gramm. Der Wert: rund 32.000 Euro.

Es war einer der typischen Verbundeinsätze, an dem neben der Polizei auch Mitarbeiter des Bezirksamtes beteiligt sind. Es geht dabei um illegal zu Glücksspiel eingesetzte Automaten, die in den letzten Jahren regelmäßig in Harburg bei vergleichbaren Überprüfungen gefunden wurden.

Diesmal war man unter anderem in der Harburger Lounge am Krummholzberg. Dort fand man keine Hinweise auf verbotenes Glücksspiel. Allerdings wurden dort neben den Goldbarren bei den 34-Jährigen auch 8.000 Euro Bargeld gefunden. Geld und Goldbarren stellten die Beamten wegen der unklaren Herkunft sicher. Außerdem fand man bei einem Mann, dessen Aufenthaltsstatus zunächst unklar war und der deswegen mit zur Wache musste, 2.000 Euro.

Bei einer Überprüfung in der Winsener Stellten die Beamten fest, dass gegen alle drei in dem Lokal befindlichen Personen ein Haftbefehl bestand. Die waren offenbar als Ersatzfreiheitsstrafen erlassen worden, weil Geldstrafen nicht gezahlt worden waren. Nachdem die Männer die offenen Beträge beglichen hatten, blieben sie auf freiem Fuß.

In der Eddelbüttelstraße wurden vom Bezirksamt bei einer Überprüfung bauliche Mängel festgestellt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Illegal zum Glücksspiel eingesetzte Automaten wurden in keinem Fall gefunden. zv