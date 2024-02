Razzia im EKZ Marmstorf: Polizei deckt illegales Glücksspiel auf

Marmstorf - In einem gemeinsamen, mehrstündigen Einsatz mit dem Bezirksamt haben Polizisten am Ernst-Bergeest-Weg im EKZ Marmstorf eine Kneipe überprüft. Dabei wurden drei Geräte entdeckt, die offenbar illegal als Spielautomaten genutzt wurden. Zudem wurden zwei Personen festgenommen.

Gegen 17 Uhr hatten die Behördenmitarbeiter und Polizisten mit der Überprüfung begonnen. Im Lokal trafen sie eine Bedienung an, die sich offenbar illegal in Deutschland aufhält. Die 26 Jahre alte Frau wurde festgenommen. Festgenommen wurde auch ein Mann, gegen den ein Haftbefehl wegen einer nicht gezahlten Geldstrafe bestand. Ihm waren bereits Handschellen angelegt worden, als Bekannte von ihm zusammen legten und so die offene Strafe begleichen konnten.

Für seine Festname hatte der Mann nach seiner Entlassung eine ganz eigene These. Laut Zeugen aussagte tönte der Mann, das ihm das nur passiert sei, "weil er Moslem" sei. Und: "Als Jude" wäre ihm das nicht passiert. Die Polizei prüft, ob hier eine Straftat vorliegt.

In der Kneipe entdeckten die Beamten drei Spielgeräte, die nach Erkenntnissen der Einsatzkräfte illegal als Glücksspielgeräte genutzt wurden. Die Beamten bauten die Platinen aus und stellten sie sicher. Zudem wurden rund 1.000 Euro sichergestellt. Gegen den Betreiber der Kneipe ist ein Strafverfahren eingeleitet worden. Nach fünf Stunden war der Einsatz beendet. zv