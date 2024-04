Rendezvous war Falle: Mit Nasenbeinbruch und ausgeraubt in Klinik

Wilstorf - Es sollte ein nettes Treffen mit einer jungen Frau werden und endete mit einer gebrochenen Nase und einem kurzen Krankenhausaufenthalt. Am Gotthelfweg am Außenmühlenteich haben zwei Männer einen 21-Jährigen verprügelt und ausgeraubt. Der junge Mann war offenbar gezielt in eine Falle gelockt worden.

Über eine Onlineplattform, auf der dies und das, aber auch Kontakte unter der Rubrik "Erotik" zu finden sind, hatte der Eißendorfer die angebliche Frau kennengelernt. Man verabredete ein Rendezvous am Harburger Stadtpark.

Als der 21-Jährige am Ostermontag gegen 22 Uhr dort auftauchte, war von der Frau nichts zu sehen. Stattdessen fragten ihn zwei Männer zunächst nach Zigaretten. Dann eskalierte die Situation. "Der 21-Jährige wurde aufgefordert seine Wertsachen herauszugeben", so ein Beamter. Dann prügelten die beiden Männer gemeinsam auf ihn ein.

Der 21-Jährige erlitt einen Nasenbeinbruch und Prellungen. Im Rettungswagen kam er ins Krankenhaus. Nach ambulanter Behandlung konnte der junge Mann entlassen werden.

Die beiden Täter, nach Angaben des Opfer vermutlich Osteuropäer, entkamen trotz Sofortfahndung der Polizei. Bei dem Überfall hatte sie das Smartphone, Zigaretten und 175 Euro von dem ihrem Opfer erbeutet. zv