Schlägerei beim Osterfeuer: Großaufgebot der Polizei in Dibbersen

Dibbersen/Ohlendorf – Die meisten Osterfeuer im Landkreis Harburg verliefen ohne Zwischenfälle. Einen Großeinsatz für die Polizei gab es allerdings am Sonnabend in Dibbersen: Am späten Abend kam es zu einem Streit zwischen mehreren Personen in unmittelbarer Nähe zum Osterfeuer in Dibbersen.

Eine Streifenwagenbesatzung nahm im Nahbereich gerade einen Verkehrsunfall auf, als sich in einer größeren Ansammlung von Personen im Bereich der Emsener Straße ein Streit entwickelte.

Einer der eingesetzten Polizeibeamten wurde beim ersten Versuch den Streit zu schlichten, durch einen Schlag am Hinterkopf leicht verletzt. Die Streitparteien mussten durch ein hohes Aufgebot von Polizeikräften getrennt werden. Die Polizei musste mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung aufnehmen.

Einen weiteren Polizeieinsatz beim Osterfeuer gab es in Ohlendorf in Seevetal: Ein stark alkoholisierter Besucher des Osterfeuers in Ohlendorf sorgte am Samstagabend für Polizeipräsenz.

Zunächst war der Besucher von dem Veranstalter aufgefordert worden das Osterfeuer zu verlassen, nachdem er sich unkontrolliert dem Feuer genähert hatte. Als er der Aufforderung nicht Folge leistete, rückte die Polizei an, um den Platzverweis durchzusetzen.

Den Beamten gegenüber zeigte sich der Besucher weiterhin uneinsichtig, kam dem Platzverweis nicht nach und beleidigte die eingesetzten Polizisten, sodass er letztlich in Gewahrsam genommen wurde.