Schüsse im Göhlbachtal sorgen am Montagabend für Großeinsatz der Polizei

Eißendorf - Schüsse im Göhlbachtal. Am Montagabend kurz nach 19 Uhr hörten Anwohner mehrfach ein lautes Knallen. Sie riefen die Polizei. Die rückte mit einem Großaufgebot an. Unter anderem war die USE, die besonders für robustes Vorgehen ausgerüstet und ausgebildet ist, dabei.

Als Beamte eintrafen, entdeckten sie in Höhe der Straße In der Schlucht 15 Patronenhülsen auf der dem Boden. Bei einer Absuche wurden außerdem ein Messer entdeckt.

Im Rahmen einer Fahndung konnten an der Weusthoffstraße ein Auto stoppen. Im Fahrzeug wurden eine Schreckschusswaffe und ein Teleskopschlagstock entdeckt. Die Wohnung des Fahrers am Hermesweg wurde durchsucht.

Im Göhlbachtal stoppten Beamte vier Männer, die möglicherweise in die Auseinandersetzung verwickelt waren. Sie wurden mit zur Wache genommen und später wieder entlassen.

Weit kam man mit den Ermittlungen zunächst nicht. Bislang geht man davon aus, dass sich vier Männer mit zwei 18 und 24 Jahre alten Brüdern gestritten haben. Worum es ging, weiß man nicht. Die angehaltenen Männer machten gegenüber den Beamten keine Angaben. zv