Schlägertrupp prügelt auf Familie ein: Fünf Festnahmen in Eißendorf

Buchholz - Nach dem Überfall eines Schlägertrupps auf eine fünfköpfige Familie am Heidekamp versucht die Polizei die Hintergründe der Tat zu ermitteln. Die mit Holzlatten bewaffneten Täter waren am Sonnabend kurz vor Mitternacht in das Haus der Familie eingedrungen und hatten auf den Vater, die Mutter und die drei erwachsenen Kinder im Alter von 18 bis 25 Jahre eingeprügelt. Vier Familienmitglieder erlitten Kopfverletzungen und kamen ins Krankenhaus. Alle konnten später wieder entlassen werden.

In Hamburger Stadtteil Eißendorf wurden später fünf Syrer festgenommen, die in einem als Unterkunft genutzten Haus am Beerentalweg leben. Einer der Männer (45) hatte zuvor einen Rettungswagen wegen einer tiefen Schnittwunde am Arm gerufen. In dem Haus wurden die anderen Männer angetroffen, die alle Blutanhaftungen an der Kleidung hatten.

Hinweise ergaben, dass die fünf Männer im Zusammenhang mit dem Überfall in Buchholz stehen. Bislang kommunizierte die Polizei in Niedersachsen lediglich "nicht näher bekannte Streitigkeiten" als mögliches Motiv der Tat. zv