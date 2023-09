Mit angezogener Handbremse Gas gegeben: Drei Verletzte bei Unfall

Heimfeld - Drei Verletzte hat am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall an der Haakestraße Ecke Weusthoffstraße gefordert. Ein 90-Jähriger war als Fahrer eines Kleinwagens in die Kreuzung gefahren und dort von einem Mercedes Kombi gerammt worden. Der Kleinwagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot aus, da zunächst angenommen wurde, dass Insassen in den Fahrzeugen eingeklemmt sind. Das bestätigte sich nicht. Der Fahrer des Kleinwagens und die beiden Insassen des Mercedes, ein Ehepaar, kamen mit leichteren Verletzungen und einem Schock davon. Alle kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus.

Der Fahrer des Kleinwagens soll kurz vor dem Unfall seine Frau an der Kreuzung abgesetzt haben. Dann, so hieß es, sei er mit angezogener Handbremse losgefahren. Als die sich löste, schoss der Wagen in den Kreuzungsbereich. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen. zv