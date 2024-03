Schwelbrand in Müllwagen sorgt für auwendigen Feuerwehreinsatz

Ramelsloh - Ein Schwelbrand in einem Müllwagen hat am Freitagnachmittag für einen aufwendigen Feuerwehreinsatz im Gewerbegebiet in Ramelsloh gesorgt. Um den Brand zu ersticken mussten die Einsatzkräfte dabei Löschschaum einsetzen.

Vorher hatte es einige Probleme gegeben. Die glimmende Ladung, die für eine ordentliche Rauchentwicklung sorgte, ließ sich nicht abkippen. Möglicherweise war bereits die Hydraulik an dem Fahrzeug beschädigt.

Ganz aus bekam man den Schwelbrand auch vor Ort nicht. So wurde der Müllwagen nach den ersten Löschversuchen auf ein Betriebsgelände in Marxen gefahren. Dort konnte die Ladung mit Hilfe eines Baggers, der den Behälter für den Müll anhob, abgekippt und endgültig gelöscht werden.

Für die Löscharbeiten, die mehrere Stunden bis in den Abend dauerten, waren Einsatzkräfte aus Ramelsloh, Ohlendorf, Marxen, Brakel und Holtorfsloh im Einsatz.

Warum es zu dem Schwelbrand in dem Müllwagen kam, stand zunächst nicht fest. zv