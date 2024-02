Sechs Frauen im Park belästigt: Polizei sucht Exhibitionisten in Wilhelmsburg

Wilhelmsburg – Die Polizei ist auf der Suche nach einem Exhibitionisten, der mehrfach in der Parkanlage zwischen Rotenhäuser Damm und Weimarer Straße belästigt hat. Seit Ende Januar wurden mindestens sechs Frauen in einer Wilhelmsburger Grünanlage auf unsittliche Weise belästigt. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen waren die Frauen jeweils allein in dem Park spazieren oder ihren Hund ausführen, als ein junger Mann durch Ansprechen oder Anpfeifen auf sich aufmerksam machte und hierbei exhibitionistische Handlungen an sich vornahm. In einem Fall versuchte der Täter auch, sein Opfer zu umarmen, was dieses jedoch mit einem Regenschirm abwehren konnte.

Umfangreiche polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten in keinem der Fälle zum Antreffen eines Tatverdächtigen.

Die Ermittlungen werden an der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) geführt. Die Spezialisten gehen derzeit davon aus, dass es sich in allen Fällen um denselben Täter gehandelt haben dürfte.

Dieser wurde folgendermaßen beschrieben: Etwa 1,75 Meter groß, schlanke Figur, 18 bis 25 Jahre alt, Drei-Tage-Bart, südosteuropäisches Erscheinungsbild, sprach gebrochen Deutsch. Der Mann war bekleidet mit einem hellen Kapuzenshirt und hellen Schuhen mit Applikationen.

Personen, die Beobachtungen zu den geschilderten Vorkommnissen gemacht haben oder Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder an einer Polizeidienststelle zu melden. cb