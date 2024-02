Mit Schlagstock bedroht: Drei Männer überfallen Kiosk in Wilhelmsburg

Wilhelmsburg – Dienstag-Nachmittag haben drei bislang unbekannte Täter in der Fährstraße in Wilhelmsburg einen Kiosk überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen betraten die Männer den Kiosk, bedrohten die Verkäuferin (37) mit einem Teleskopschlagstock und forderten sie dazu auf, sich ins Lager zu begeben.

Während einer der Räuber die Geschädigte im Lager bewachte, nahmen seine beiden Mittäter die Tageseinnahmen sowie diverse Zigarettenschachteln an sich und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte blieb bei dem Überfall unverletzt und verständigte die Polizei. Die Gesuchten werden wie folgt beschrieben:

Der erste Täter ist 19 bis 20 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, kräftige Figur, südländisches Aussehen, beigefarbenes Kapuzenshirt

Der zweite Täter ist 18 bis 22 Jahre alt, 165 bis 175 cm groß, stämmige Figur, südländisches Aussehen, hellbrauner Bartflaum, bekleidet mit grüner Jacke mit Pelzkragen

Der dritte Täter ist 14 bis 16 Jahre alt, 155 bis 160 cm groß, dünne Figur, kurze, gelockte, braune Haare, bekleidet mit einer Kapuzenjacke

Die Ermittlungen werden beim Raubdezernat der Region Harburg (LKA 184) geführt und dauern an. Insbesondere wird geprüft, ob ein Zusammenhang zu einem Überfall auf denselben Kiosk am 11. Februar besteht.

Hinweise werden unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. cb