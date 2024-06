Featured

SEK verhaftet Dealer in Harburg: Ermittlungen wegen über 200 Kilo Kokain

Harburg - Spezialkräfte der Polizei haben zwei Albaner festgenommen, die zusammen mit einem Landsmann nach Erkenntnissen des Drogendezernates im großen Stil mit Kokain gehandelt haben. Dem Trio wird der Handel mit insgesamt 205 Kilo der Droge vorgeworfen. Am Karnapp übverwältigte das SEK einen 25-Jährigen vor seiner Wohnung. Der Mann hatte eine scharfe Schusswaffe in der Jacke stecken, als die Polizei zugriff. Der 25-Jährige war völlig überrascht. Widerstand leistete er nicht.

Der zweite Mann, ein 49-Jähriger, stellten die Einsatzkräfte an der Schlachthofstraße auf einem Parkplatz. Auch er wurde ohne Widerstand zu leisten überwältigt. Der Mittäter der beiden in Harburg verhafteten Männer wurde in Hamm festgenommen.

Bei der Aktion, die von der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe aus Polizei und Zoll (GER) initiiert wurde, wurden neben Beweismitteln auch über 6.000 Euro Drogengeld sichergestellt. Die Männer wurden dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Gegen das Trio war bereits mehrere Monate ermittelt worden. zv