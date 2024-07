Featured

Serie von Autobränden in Ehestorf geht weiter: Diesmal traf es einen Toyota

Ehestorf - Erneut brannte in Ehestorf ein dort abgestelltes Fahrzeug. Diesmal traf es einen Toyota. Das Feuer war in der Nacht zum Mittwoch gegen 0:30 Uhr von einer Anwohnerin der Ehestorfer Dorfstraße entdeckt worden. sie alarmierte die Feuerwehr, die ihr Gerätehaus in unmittelbarer Nähe des Brandortes hat.

Die Einsatzkräfte setzen Schaum zum Löschen der Flammen ein. Der Brand war schnell unter Kontrolle. Das Fahrzeug, dass im vorderen Bereich brannte, ist ein Totalschaden.

Schon kurz nach dem Brand rückte die Kripo an, um Spuren zu sichern. Denn der Brand ist Teil einer ganzen Serie von Autobränden in dem Ort in der letzten Zeit.

Die letzten Wochen war Ruhe. Wir hatten schon gehofft, dass es vorbei ist", sagt eine Ehestorferin. Am 13. Juni war ein Auto am Hohlredder angesteckt worden. Davor traf es ein Fahrzeug in der Straße Am Blöcken. Auch in der Straße Unter den Eichen wurde an einem Fahrzeug gezündelt. Dazu kommen Brände von Mülltonnen, eines Carport und einer Gartenlaube. Die Polizei hatte bereits ihre Maßnahmen wie Streifen in dem Bereich intensiviert - bislang erfolglos. zv