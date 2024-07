Featured

Erneut hat die Polizei illegale Spielautommaten bei Razzia in Wilstorfer Straße entdeckt

Harburg - Razzia in der Wilstorfer Straße im Phoenix-Viertel. Am Dienstagabend durchsuchten Polizisten das Enjoy. Dabei wurden in einem Anbau im Innenhof, der der Bar zugerechnet wird, drei offenbar illegal für Glücksspiel genutzte Automaten entdeckt. In einem Geschäft neben der Bar stellte die Polizei zwei weitere solcher Geräte sicher.

Außerdem konnte bei der Aktion Kokain und eine Feinwaage, wie sie Dealer benutzen, sichergestellt werden. Beamte nahmen während des Einsatzes eine Person in Gewahrsam, die sich nicht an einen ihr erteilten Platzverweis gehalten hatte.

Es ist nicht der erste Einsatz an dem Ort. In dem Anbau waren bereits 2022 illegale Glücksspielgeräte gefunden worden. zv