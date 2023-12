Nach Hodenschuss im Phoenix-Viertel: SEK nimmt zwei Männer fest

Heimfeld - Am 26. Oktober kam es kurz nach 23 Uhr in der Konsul-Renck-Straße im Phoenix-Viertel zu einer Schiesserei. Damals waren zwei Männer, einer durch einen Schuss in den Hoden, verletzt worden. Die Mordkommission übernahm zwischenzeitlich der Fall. Jetzt wurden zwei Verdächtige verhaftet.

Am Montagnachmittag stürmten Beamte des SEK die Kneipe Stader Tor an der Stader Straße. Zwei und alte Männer ließen sich von den schwer bewaffneten Beamten der Spezialeinheit widerstandslos festnehmen. Gegen das Duo hatte die Staatsanwaltschaft Haftbefehle im Zusammenhang mit der Schiesserei vom 26. Oktober erwirkt. Einer der Männer soll nach Erkenntnissen der Ermittler der Schütze sein.

Über die Hintergründe der Tat wurde zunächst nichts bekannt. Am 26. Oktober war die Polizei in die Konsul-Renck-Straße gerufen worden, nachdem Anwohner mehrere Schüsse gehört hatten. Die Beamten entdeckten in einem Hinterhof einen verletzten Mann (29). Er war in einem dortigen Kiosk von mehreren Tätern zusammengeschlagen worden. Dann hatte man ihm in den Oberschenkel geschossen.

Kurz darauf wurde ein 28-Jähriger von Bekannten im Krankenhaus Harburg abgeliefert. Er hatte eine Schussverletzung erlitten, bei der die Kugel erst durch den Hintern, dann in die Hoden traf. Der Mann musste damals notoperiert werden. Im noch vor Ort befindlichen Fahrzeug, mit dem er im Krankenhaus gefahren worden war, hatte die Polizei damals ein Pistolenmagazin und 6.700 Euro gefunden. zv