Strafverfahren nach Protest: Acht Treckerfahrer blockieren die A39

Seevetal - Das Maß des friedlichen Protests haben am Mittwoch acht Traktorfahrer in Seevetal deutlich überschritten: Gegen 14.30 Uhr waren sie mit ihren Traktoren an der Anschlussstelle Winsen-West auf die A 39 in Fahrtrichtung Hamburg aufgefahren.

Hierbei belegten sie beide Fahrspuren und fuhren nur mit Schrittgeschwindigkeit weiter. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Rückstau. Die Polizei sicherte das Stauende ab und lotste die Kolonne an der Anschlussstelle Maschen von der Autobahn herunter.

Gegen die acht Fahrzeugführer im Alter zwischen 20 und 65 Jahren wurden Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung eingeleitet. Sie bekamen einen Platzverweis für den Bereich der Autobahn.

Innerhalb des zähfließenden Verkehrs war es mindestens zu einem Auffahrunfall mit Blechschaden gekommen. Dieser wurde im Nachgang bei der Polizei angezeigt. cb