Salzhausen: Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf der L 234

Salzhausen - Bei einem Verkehrsunfall auf der L 234 sind am Donnerstag drei Menschen schwer verletzt worden. Dort war gegen 12 Uhr ein Kleinbus auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Opel Zafira kollidiert. Die Wucht des Zusammenpralls war so groß, dass sich beide Fahrzeuge verkeilten und in die Böschung rutschten.

Die Feuerwehren Salzhausen, Garstedt, Eyendorf und Gödenstorf/Oelstorf waren zur Unfallstelle beordert worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten Unfallzeugen bereits den verletzten Fahrer (42) aus dem Kleinbus geholt. Die Einsatzkräfte befreiten zunächst eine Frau (56) aus dem Zafira. Anschließend wurde der Fahrer (62), der schwerer eingeklemmt war, mit schwerem Gerät aus dem Auto befreit. Er war nach knapp einer Stunde gerettet..

Notärzte und Besatzungen von drei Rettungswagen behandelten die Verletzten, bevor die in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.

Warum der Fahrer des Kleinbusses auf die Gegenfahrbahn geriet, soll jetzt im Rahmen der Ermittlunge durch die Polizei Salzhausen geklärt werden. Die L 234 war wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis 14 Uhr voll gesperrt. wg