Tödlicher Fenstertsurz: Sechsjähriger stirbt an der Neuen Straße

Harburg - Ein sechs Jahre alter Junge ist am Samstagabend durch einen Fenstersturz ums Leben gekommen. Das Kind war an der Neuen Straße in Höhe der Kehre aus dem dritten Stock etwa acht Meter tief auf die den dort gepflasterten Bereich gefallen.

Als das Unglück gegen 20:30 Uhr passierte, waren noch viele Menschen bei dem warmen Sommerwetter unterwegs. Auch ein nahes Restaurant war gut besucht.

Zeugen riefen Rettungskräfte. Ein mit dem Rettungshubschrauber eingeflogener Notarzt und Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften etwa eine Stunde im Rettungswagen um das Leben des Jungen. Es gelang ihnen nicht das Kind zu reanimieren.

Den Vater, der mit seinem Sohn allein in der Wohnung gewesen war, betreuten Helfer des Kriseninterventionsteams. Nachdem er vom Tod seines Jungen erfuhr, erlitt er einen Nervenzusammenbruch und kam ins Krankenhaus. Die Mutter des verunglückten Kindes soll zum Zeitpunkt nicht in Harburg und sich in Nordrhein-Westfalen aufgehalten haben, wo sie von dem schrecklichen Unglück informiert wurde.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Fenster im dritten Stock geöffnet gewesen. Der Junge hatte offenbar die Gefahr nicht abschätzen können und war durch Fliegengitter gefallen, dass von außen an dem Fensterrahmen angebracht war und dabei an einer Seite abriss.

Noch am späten Abend rückten Beamte des Kriminaldauerdienstes an, um Spuren zu sichern. zv