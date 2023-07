Verkehrsunfall: VW in Wohnstraße auf die Seite gelegt

Neugraben - Seinen VW hat ein Autofahrer am Samstagabend im Fischbecken Holtweg auf die Seite gelegt. Wie es zu dem Unfall kam in der Wohnstraße, an dem sonst niemand beteiligt war, stand zunächst nicht genau fest.

Es besteht jedoch der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Einen Atemalkoholtest verweigerte der Mann vor Ort. Er kam wegen Verletzungen ins Krankenhaus. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die Feuerwehr war mit einem größeren Aufgebot zu dem Unfall ausgerückt, da es zunächst hieß, dass der Fahrer im Auto eingeklemmt wäre. zv