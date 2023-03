Toppenstedt: Feuer bei Fahrzeug Brand drohte auf Gebäude überzuspringen

Toppenstedt - Lichterloh stand ein VW Golf am frühen Freitagmorgen am Oberen Kirchweg in Flammen. Das Feuer drohte auf ein angrenzendes Gebäude überzuspringen.

Weil bereits der Tank des Autos aufgeplatzt war, lief Benzin brennend über die Straße. Die Feuerwehr setzte Schaum ein, um die Flammen zu ersticken. Ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude konnte verhindert werden.

Niemand wurde verletzt. Unklar ist, wie warum der Wagen Feuer fing. Die Polizei ermittelt die Ursache. zv