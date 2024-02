Toter bei Brand eines Lastwagens im Hamburger Hafen

Hafen - Feuer am Kamerunweg. Dort stand am Montagabend die Fahrerkabine eines dort geparkten Lastzugs mit Nürnberger Kennzeichen in Flammen. Die Feuerwehr löschte. Bei den Arbeiten entdeckten die Beamten eine zur Unkenntlichkeit verkohlte Leiche.

Es dürfte sich um den Fahrer gehandelt haben. Wie das Feuer entstanden ist, ist unklar. Brandermittler des Landeskriminalamtes haben den Fall übernommen. zv