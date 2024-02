Neu Wulmstorf: Sarah Bohnsack ist neue Leiterin der Polizeistation

Neu Wulmstorf - Seit heute hat die Polizeistation Neu Wulmstorf eine neue Leitung: Polizeihauptkommissarin Sarah Bohnsack erhielt dazu heute die Einweisung von Kriminaldirektor Thomas Meyn, Leiter der Polizeiinspektion Harburg. Polizeihauptkommissarin Wiebke Hennig, die im letzten halben Jahr die Leitung innehatte, ist nun wieder Leiterin des Einsatz- und Streifendienstes beim Polizeikommissariat Seevetal.

Die 38-jährige Sarah Bohnsack bringt für ihre neue Verwendung schon einige Erfahrung mit. So war sie nach dem Studium 2008 zunächst im Einsatz- und Streifendienst, dann bei der spezialisierten Tatortaufnahme, im Stab der Polizeiinspektion Harburg, als Dienstabteilungsleiterin bei der Autobahnpolizei in Sittensen und als Sachbearbeiterin im Zentralen Kriminaldienst tätig, bevor sie 2018 auf die Polizeistation Tostedt wechselte. Dort war sie zwischenzeitlich mit der Leitung der Dienststelle beauftragt.

Bohnsack lebt mit ihrer achtjährigen Tochter in der Samtgemeinde Tostedt. Zu ihrer neuen Tätigkeit sagt sie: "Ich freue mich auf die vielfältigen Herausforderungen, die die Polizeiarbeit in der Gemeinde Neu Wulmstorf mit der Randlage zu Hamburg mit sich bringt. Besonders wichtig ist mir dabei, dass unsere Polizei bürgernah ist und auch so wahrgenommen wird."

Erster Polizeihauptkommissar Peter Kasper, als Leiter des Polizeikommissariats Seevetal auch für die Polizeistation in Neu Wulmstorf verantwortlich, freut sich, dass die Dienststelle nun wieder eine feste Leitung bekommen hat. Er wünschte Bohnsack, gemeinsam mit Kriminaldirektor Thomas Meyn, alles Gute für die neue Aufgabe. cb