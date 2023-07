Toter in Einfahrt: Mordkommission ermittelt an Stader Straße

Heimfeld - Bei einer Auseinandersetzung an der Stade Straße ist am Sonnabendnachmittag ein Mann getötet worden. Die Polizei rückte mit einem größeren Aufgebot an. Rettungswagen und Notarzt fuhren vor. Der Notfallmediziner konnte dem Mann nicht mehr helfen. Noch am Tatort wurde sein Tod festgestellt. Der Mann, so hieß es, sei erstochen worden. Zuvor habe es einen Streit gegeben.

Polizisten nahmen im Umfeld des Tatortes einen Mann fest. Er wurde zur Wache gebracht und soll dort befragt werden.

Die Mordkommission übernahm den Fall. Am Abend begannen umfangreichere Spurensicherungen. zv

Die Artikel wird aktualisiert