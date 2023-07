Ein Toter und eine Schwerverletzte bei Unfällen im Landkreis Harburg

Landkreis - Bei zwei schweren Verkehrsunfällen sind im Landkreis Harburg ein Autofahrer getötet und eine Radfahrerin schwer verletzt worden.

Bei Dohren kam in der Nacht zum Sonnabend auf der L 141 ein Tesla von der Straße ab. Das Elektroauto schleuderte gegen Straßenbäume und wurde in zwei Teile zerrissen. Ein automatischer Notruf wurde von dem Fahrzeug offenbar nicht abgesetzt. Ein Autofahrer bemerkte den Unfall und rief die Rettungskräfte. Feuerwehrleute konnten den Fahrer nur noch tot aus den Trümmern seines Autos bergen. Die L 141 war wegen der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme für etwa drei stunden gesperrt.

Bei Hoopte fuhr eine Rennradfahrerin auf dem Hoopter Elbdeich offenbar ungebremst auf ein geparktes Auto auf. Die Frau stürzte mit dem Kopf zuerst in die Heckscheibe des Ford. Dabei erlitt sie so schwere Verletzungen, dass sie unter Notarztbegleitung per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.