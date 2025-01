Featured

Toter Jugendlicher im Graben gefunden: 17-jähriger stürzt und stirbt auf Weg nach Hause

Otter – Ein tragisches Unglück beschäftigt die Polizei im Landkreis Harburg: Am Sonntag kurz vor 11 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei, dass er in einem Graben an der Hauptstraße in Otter eine leblose Person entdeckt habe. Daraufhin wurden Rettungskräfte sowie die Polizei zum Fundort entsandt.

Vor Ort fanden die Beamten den Leichnam eines 17-jährigen Jugendlichen, der in dem betonierten Bachbett neben der Hauptstraße lag. Bei dem Jugendlichen im Graben lag ein Fahrrad.

Die äußeren Umstände der Auffindesituation lassen darauf schließen, dass der Jugendliche in der Nacht zu Sonntag mit dem Fahrrad, entweder schiebend oder fahrend, neben der Fahrbahn unterwegs war und das plötzlich beginnende Bachbett in der Dunkelheit nicht rechtzeitig erkannte und circa einen Meter tief auf den Beton stürzte.

Anzeichen für eine Fremdeinwirkung konnten bislang nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen im familiären Umfeld lassen den Schluss zu, dass der Jugendliche am Samstagabend in Otter bei einer privaten Veranstaltung zugegen war und sich in der Nacht mit einem Fahrrad, dessen Herkunft bislang noch unklar ist, in Richtung Tostedt auf dem Nachhauseweg gemacht hat. Dabei ist es im Bereich der Hauptstraße zu dem Unglücksfall gekommen.

Zur Feststellung der genauen Todesursache hat das Amtsgericht Stade auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet.

Die Polizei sucht Zeugen, denen möglicherweise in der Nacht zu Sonntag ein Jugendlicher mit einem schwarzen Fahrrad auf der Hauptstraße in Otter aufgefallen ist. Außerdem suchen die Beamten Zeugen, die Angaben zur Herkunft des schwarzen Herrenrades der Marke Victoria machen können. Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850.